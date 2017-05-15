У Канаді пройде парад вишиванок

Окрім національного одягу представники діаспори продемонструють підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії.

Українці в Канаді вийдуть на парад вишиванок

Українці в Канаді вийдуть на парад з нагоди Всесвітнього дня вишиванки 18 травня. Хода відбудеться у місті Едмонтон – столиці канадської провінції Альберта.

"Відділ Конгресу українців Канади в Едмонтоні запрошує українських канадців в Альберті продемонструвати свої гарні сорочки і костюми 18 травня. Ми популяризуватимемо українську одяг і традиції, показувати красу української вишитої сорочки, яка вважається символом національної гідності", - цитує "Укрінформ" проеставительство Конгресу українців Канади в Едмонтоні.

Учасники параду пройдуть центральними вулицями міста і завершать свій марш навпроти парламенту провінції Альберта

Окрім вишиванок, українці Канади на параді будуть демонструвати "підтримку України в боротьбі з Росією".

Вперше День вишиванки відзначили в 2006 році в Чернівецькому державному університеті, за кілька років акція набула світового масштабу.