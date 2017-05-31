У Кабулі стався теракт в дипломатичному кварталі

Неподалік від посольства Німеччини вибухнув автомобіль, є жертви і багато поранених.

У Кабулі вранці в середу, 31 травня стався теракт – в дипломатичному кварталі, недалеко від польства Німеччини, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Повідомляється про декількох загиблих і десятки поранених, точні дані поки невідомі. Важко поки сказати, що або хто є метою терористів, пише Reuters.

Відомо, що серед пострадавшихе є два працівника диппредставництва Японії.

Афганський ресурс Pajhwok Afghan News повідомляє про 10 загиблих.

Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану також пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.