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У Греції триває масовий страйк проти економічних реформ

17 травня в 13:12

Протести приведуть до скасування або затримки авіарейсів, поромного сполучення, а також функціонування громадського транспорту.

Греция1 Афины
У Греції проходить масовий страйк
Bloomberg
В Греції продовжується масовий страйк проти проведення екстрених економічних реформ під контролем зовнішніх кредиторів. Страйк призведе до скасування або затримки авіарейсів, поромного сполучення і функціонування громадського транспорту, повідомляє Reuters.

Греки протестують проти урізання пенсій і підняття пенсійного віку, а також проти відмови від податкових пільг. Новий план реформ має бути імплементований до 2020 року, інакше кредитори відмовляться погашати і реструктуризувати грецькі борги.

Читайте також: Греція попросила Світовий банк виділити 3 мільярди євро на боротьбу з безробіттям
Раніше повідомлялося, що у Греції журналісти оголосили страйк приватних і державних ЗМІ, а також моряки, які працюють на поромних лініях між грецькими островами. Страйк пов'язана з новими заходами економії, оголошених урядом країни.

Раніше, як повідомлялося, влада Греції звернулася до Світового банку з проханням виділити фінансову допомогу в сумі 3 млрд євро на боротьбу з безробіттям. Рівень безробіття в Греції знаходиться на позначці 23%, що більш ніж в два рази перевищує середній показник по ЄС.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Греція страйк реформа економіка
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