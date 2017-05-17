У Греції триває масовий страйк проти економічних реформ

Протести приведуть до скасування або затримки авіарейсів, поромного сполучення, а також функціонування громадського транспорту.

У Греції проходить масовий страйк Bloomberg

В Греції продовжується масовийпроти проведення екстрених економічних реформ під контролем зовнішніх кредиторів. Страйк призведе до скасування або затримки авіарейсів, поромного сполучення і функціонування громадського транспорту, повідомляє Reuters

Греки протестують проти урізання пенсій і підняття пенсійного віку, а також проти відмови від податкових пільг. Новий план реформ має бути імплементований до 2020 року, інакше кредитори відмовляться погашати і реструктуризувати грецькі борги.

Раніше повідомлялося, що, а також моряки, які працюють на поромних лініях між грецькими островами. Страйк пов'язана з новими заходами економії, оголошених урядом країни.

Раніше, як повідомлялося, влада Греції звернулася до Світового банку з проханням виділити фінансову допомогу в сумі 3 млрд євро на боротьбу з безробіттям. Рівень безробіття в Греції знаходиться на позначці 23%, що більш ніж в два рази перевищує середній показник по ЄС.