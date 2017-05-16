У Греції почався страйк репортерів і паромщиков

Країна залишилася без новин і поромного сполучення, є проблеми з міським транспортом.

У Греції готуються до загального страйку Bloomberg

Греції оголосили страйк журналісти приватних і державних ЗМІ, а також моряки, які працюють на поромних лініях між грецькими островами. Страйк пов'язани з новими заходами економії, оголошеними урядом країни.

У зв'язку з протестом журналістів країна на 24 години залишилася без новин, а моряки будуть страйкувати дві доби, у зв'язку з чим неможливо скористатися поромами, які курсують між грецькими островами. Крім цього через страйки в метро і водіїв автобусів буде складно дістатися в афінський міжнародний аеропорт, пише РИА "Новости".

У заяві журналістських профспілок кажуть, що "антинародні заходи та зобов'язання перед кредиторами" позначаються на всьому народі, і особливо на співробітників ЗМІ, оскільки передбачають масові звільнення, нові скорочення основних та додаткових пенсій і нові податки для працюючих і пенсіонерів. "Ми вимагаємо негайного скасування усіх антиробітничих положень і змін у системі страхування, які призвели до придушення прав робітників і гарантій, сваволі роботодавців, до ліквідації соціальної держави і до того, що люди стали постійними заручниками пенсій і соціальних допомог", — йдеться в заяві.

Всегрецька федерація моряків PNO вимагає вирішення питання про пенсії морякам і радикального перегляду низки міністерських рішень, що стосуються роботи каботажних суден на міжнародних маршрутах та колективних трудових угод. Федерація не виключає ескалації протестів, якщо не отримає чіткі відповіді міністерства торгового флоту.

На 17 травня в Греції призначено загальний профспілковий страйк. Це пов'язано з тим, що парламент Греції 18 травня розгляне законопроект, який передбачає нове скорочення пенсій і зарплат з 2019 року і підвищення податків, урізання соціальних допомог та масові звільнення, а також передбачає реформу у сфері енергетики, та визначає середньострокову фінансову стратегію на 2018-2021 роки.

Раніше, як повідомлялося, влада Греції звернулася до Світового банку з проханням виділити фінансову допомогу в сумі 3 млрд євро на боротьбу з безробіттям. Рівень безробіття в Греції знаходиться на позначці 23%, що більш ніж в два рази перевищує середній показник по ЄС.