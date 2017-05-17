У Гонконзі продали найдорожчу в світі ділянку під забудову

Одна з найбагатших родин мегаполісу виклала за ділянку 3 мільярди доларів.

У Гонконзі продали землю за рекордною ціною Flickr/Pierre Beteille

На урядовому аукціоні в Гонконгу продали ділянку землі під комерційну забудову, який пішов з молотка за рекордну на даний час ціну в світі – 3 мільярди доларів США (23,28 млрд гонконзьких доларів).

Ділянку за ціною 6,46 тис. доларів США за квадратний фут (0,09 кв. м) купила компанія Henderson Land, яка належить одній з найбагатших сімей Гонконгу. З нею змагалися вісім девелоперських компаній з материкового Китаю, повідомляє видання South China Morning Post.

Планується, що на придбаній ділянці господар за п'ять років побудує офісну висотку. Вона з'явиться замість багатоповерхової парковки, яка зараз розташована на цьому місці.

Нерухомість у Гонконгу, вартість життя в якому дуже висока, є однією з найдорожчих в світі.

Раніше повідомлялося, Київ опустився з 118 на 124 місце в рейтингу вартості життя в містах світу. Перше місце рейтингу найдорожчих міст світу посів Сінгапур, за ним йде Гонконг, на третьому місці - Цюріх. Четверте і п'яте місце зайняли Токіо і Осака. У десятку найдорожчих міст увійшли також Женева, Париж, Нью-Йорк і Копенгаген.