У Франції відбулася інавгурація Макрона

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Переможець президентських перегонів став офіційним лідером держави.

Макрон став новим офіційним президентом Франції Facebook/Emmanuel Macron

Інавгураціявідбулася у неділю, 14 травня, у Єлисейському палаці. Голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус проголосив Макрона президентом країни.

"Ви обіймаєте посаду і стаєте восьмим президентом Французької Республіки", - зазначив Фабіус у своєму зверненні.

Голова Конституційної ради нагадав, що за Макрона на виборах президента країни "проголосували понад 20 млн французів", а також назвав минулу виборчу кампанію "безпрецедентною за своєю напруженістю". Крім того, Фабіус нагадав новообраному президенту про те, що він також стає і головнокомандувачем Збройними силами Франції.

"Ви втілюєте тепер собою надії Франції", - підкреслив він.

І закликав нового голову держави забезпечити стабільність і мир в країні, "втихомирити пристрасті" між правими, центристськими і лівими силами, а також розібратися з проблемами радикалізації в лавах мусульман Франції.

Згідно з протоколом, генерал Бенуа Пюга, Великий канцлер Ордена Почесного легіону, передав Еммануелю Макрону золотий нагрудний ланцюг Великого магістра Ордена, а також нагороду вищого ступеню Ордена, зробивши його кавалером Великого хреста. Всі присутні змогли побачити золотий ланцюг Великого магістра Ордена Почесного легіону, після чого Еммануель Макрон підписав документ, який засвідчує, що він вступив на посаду Великого магістра.

Церемонія інавгурація Еммануеля Макрона розпочалася із зустрічі з його колегою, колишнім президентом Франції Франсуа Олландом, термін повноважень якого закінчується сьогодні опівночі.

Пізніше на ганку Єлисейського палацу пройшла церемонія прощання Макрона і Олланда. Політики поговорили один з одним в президентському кабінеті більше години, хоча попередньо розмова повинна була тривати не більше 25 хвилин, після чого обмінялися один з одним теплими словами і рукостисканнями. Макрон також спустився зі своїм попередником з ганку палацу і провів його до машини, що, згідно з протоколом, є демонстрацією поваги до колишнього лідера держави. Обіймаючи посаду президента Франції у 2012 році, Франсуа Олланд не проводив Ніколя Саркозі від дверей палацу, швидко відвернувся від нього та пішов. Пізніше він змушений був публічно вибачитися за свої дії, що мали образливий характер по відношенню до попередника.

Колишній президент Франції відвідає штаб-квартиру Французької соціалістичної партії, де проведе зустріч з діячами партії, її депутатами і сенаторами, а потім відправиться на урочисту вечерю у вузькому колі.

Франсуа Олланд отримає від держави службову квартиру, кілька оплачуваних помічників, охорону, шофера і машину.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".