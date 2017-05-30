У десятці міст США зажадали почати процедуру імпічменту Трампа - Politico

Однією з причин представники муніципалітетів називають відставку глави ФБР Комі.

У США розкручують тему імпічменту Трампа

Муніципалітети десяти міст США закликають Конгрес розпочати процедуру

Зокрема, з вимогою розглянути питання про процедуру імпічменту до Конгресу звернулися влади таких великих міст як Чикаго і Лос-Анджелес, а також ряду міст в штатах Массачусетс і Каліфорнія, пише Politico.

В Чикаго міська влада розробила проект постанови, яку вже підтримали понад 30 представників муніципалітету. Їх підштовхнуло до цього те, що Трамп звільнив директора ФБР і перешкоджає розслідуванню про вплив Росії на вибори в США.

Як повідомлялося, Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін 17 травня закликав розпочати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

На думку конгресмена, Трамп перешкоджає розслідуванню зв'язків свого оточення з Кремлем і російського втручання в президентські вибори.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.