У центрі Парижа відбулася антипутінська акція

Президенту Франції нагадали про злочини російського режиму, а Путіну – про долі диктаторів.

Напередодні візиту президента Росії Володимира Путіна до Франції у Парижі відбулася акція, учасники якої продемонстрували своє ставлення до кремлівського режиму, передає "Радіо Свобода".

найактивнішими учасниками виявилися українці, що прийшли в центр французької столиці в неділю, 28 травня, з національними прапорами і плакатами з вимогами звільнити журналіста Романа Сущенко – паризького кореспондента агентства "Укрінформ".

На одному з плакатів було написано "Путін! Тебе вже зачекався Каддафі".

Підтримати українців прийшли також представники грузинської та сирійської діаспор.

Нагадаємо, на 29 травня заплановані візит президента РФ Володимира Путіна до Парижа і його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Президенти планують обговорити ситуацію в Донбасі і продовження роботи "Нормандської четвірки".

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом РФ Володимиром Путіним подальшу взаємодію з врегулювання конфлікту в Україні в рамках "нормандського формату".