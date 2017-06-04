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У центрі Лондона фургон наїхав на пішоходів

4 червня в 01:34
Є постраждалі.
В Лондоне опять наезд на пешеходов
У Лондоні знову наїзд на людей
 

У центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент трапився в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.
 
За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургон управляється чоловіком і їхав зі швидкістю близько 50 миль на годину.
 
"Він різко повернувся до мене, а потім ударив близько п'яти або шести чоловік Він вдарив двох чоловік переді мною, а потім трьох позаду.", - сказала Джонс в інтерв'ю BBC News Channel. За її словами, фургон далі попрямував до південної сторони річки. В результаті нападу близько чотири людини отримали важкі поранення.
 
За словами Джонс, вона побачила людину, заарештованого поліцією. Вона сказала, що він був в наручниках і зняв сорочку. 

Поліція Лондона в Twitter підтвердила інцидент і незабаром обіцяє надати детальнішу інформацію.


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Нагадаємо, 22 березня біля будівлі британського Парламенту в Лондоні поліція відкрила вогонь по терористові після того, як він на автомобілі скоїв наїзд на групу пішоходів на Вестмінстерському мосту.

 

 
 
За матеріалами: BBC
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