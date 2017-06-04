У центрі Лондона фургон наїхав на пішоходів

У центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент трапився в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.



За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургон управляється чоловіком і їхав зі швидкістю близько 50 миль на годину.



"Він різко повернувся до мене, а потім ударив близько п'яти або шести чоловік Він вдарив двох чоловік переді мною, а потім трьох позаду.", - сказала Джонс в інтерв'ю BBC News Channel. За її словами, фургон далі попрямував до південної сторони річки. В результаті нападу близько чотири людини отримали важкі поранення.



За словами Джонс, вона побачила людину, заарештованого поліцією. Вона сказала, що він був в наручниках і зняв сорочку.

Поліція Лондона в Twitter підтвердила інцидент і незабаром обіцяє надати детальнішу інформацію.