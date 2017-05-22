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У Будапешті тисячі людей вийшли на протести проти політики Орбана

22 травня в 10:02

Протестувальники вимагають скасувати закон, за яким закривають інститут Сороса.

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В Угорщині пройшли масові протести проти заборони Центральноєвропейського університету
Balazs Mohai / EPA
Перед парламентом Угорщини в Будапешті 21 травня пройшли масові протести проти закону, завдяки якому закривається Центральноєвропейський університет, заснований Джорджем Соросом. Кілька тисяч людей протестували проти закриття університету, а також посиленого тиску проти неурядових громадських організацій, повідомляє Reuters.

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Раніше повідомлялося, що нові доповнення в закон Угорщини про освіту підтримали 123 депутата, 38 проголосували проти, а ще стільки ж - утрималися. Зміни обмежать свободу двох десятків університетів по всій Угорщині. Однак, оглядачі вважають, що вони були розроблені спеціально для того, щоб зупинити роботу Центральноєвропейського університету в Будапешті, заснованого мільярдером Джорджем Соросом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги університет Угорщина закон протести
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