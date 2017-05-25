У Брюсселі відкриється міні-саміт НАТО

Планується підняти питання Мінських угод.

Глави країн НАТО з'їдуться в Брюссель

В Брюсселі в четвер, 25 травня, відбудеться спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Основні заходи заплановані на другу половину дня.

"Серед питань порядку денного засідання - зміцнення єдності серед союзників у боротьбі з тероризмом і збільшення оборонних бюджетів, включаючи справедливий розподіл фінансового тягаря між країнами-членами", пише "Укрінформ".

Планується, що лідери Німеччини і Франції також піднімуть питання про виконання Мінських угод щодо Донбасу.

Заверится зустріч близько 22:00 за Києвом, на цей час запланована фінальна прес-конференція генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На сьогоднішній день відносини України і НАТО характеризуються терміном "особливе партнерство", хартія про яке була підписана в далекому 1997 році. З тих пір змінилося дуже багато, навіть в інерційному середовищі світової політики, і ці зміни створюють абсолютно нову атмосферу для взаємин України та альянсу. Докладніше про перспективи членства в Альянсі читайте в матеріалі Миколи Капітоненка "Україна-НАТО: час нових можливостей" у "Дзеркалі тижня. Україна".

За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", в референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу.