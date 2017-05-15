У Боснії поставлять пам'ятник Меланії Трамп

Гіпсовий пам'ятник постане біля входу у взуттєву фабрику і буде символізувати дружні відносини Боснії і США.

Гіпсова Меланія з'явиться біля входу у взуттєву фабрику в Боснії

В Боснії поставлять пам'ятник дружині президента США Меланії Трамп. Він буде встановлений до 20 червня у місті Баня-Лука на півночі країни. З пропозицією поставити пам'ятник виступив депутат місцевої ради Маріко Умицевич.

Пам'ятник виконають з гіпсу, "натуральну величину" і поставлять поруч з взуттєвою фабрикою, де працює депутат, пише Sarajevo Times.

Депутат вже визначився з концепцією пам'ятника.

Умицевич пояснив, що таким чином має намір внести свій внесок у дружні відносини Боснії з США, а також запросити першу леді США в Баня-Луку.

Меланія Трамп народилася в Словенії. Вона ходила в школу дизайну і фотографії, пізніше навчалася в Люблянском університеті, але через рік кинула навчання і почала працювати в якості моделі для модних будинків у Мілані та Парижі. У 1996 році переїхала в Нью-Йорк. Вона з'явилася на обкладинках журналів Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Vogue, а також знялася оголеною для британського GQ. У 2000 році виступала в якості моделі бікіні для журналу Sports Illustrated. Через рік вона отримала посвідку на проживання в США. До знайомства з Трампом вона працювала для агентства Trump Model Management.

Меланія познайомилася з Дональдом, коли їй було 26, а йому — 50, а одружилися вони в 2005-му, через рік Меланія народила від Дональда хлопчика Беррона.

Меланія активно займається благодійністю, була "послом доброї волі" і співпрацювала з дослідницьким Фондом раку молочної залози. Громадянство США отримала в 2006 році.