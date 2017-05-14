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У Боснії і Герцеговині розбився літак

14 травня в 00:18
Загинуло п'ятеро людей, троє з них – діти.
самолет Босния крушение
У Боснії сталася аварія літака
В Боснії і Герцеговині біля міста Мостар розбився легкомоторний спортивний літак, передає avaz.ba

У літаку перебувало п'ять осіб, троє з яких діти. Всі вони загинули.
 
"Це були діти працівників аеропорту Мостар. В аварії загинув також льотний інструктор. Особистість п'ятого загиблого встановлюється", - повідомляє видання. 

 
Як повідомлялося, російський винищувач МіГ-31 розбився в Бурятії. 
За матеріалами: avaz.ba.
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Теги Герцег Росія буря спорт діти літак загинув Боснія гори
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