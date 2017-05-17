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У Білорусі вперше за 10 років офіційно зареєстрували опозиційну організацію

17 травня в 04:06

Рух "Говори правду" виступає за мирні зміни та діалог з владою.

Митинг Беларусь
У Білорусі легалізували помірковану опозицію
В Білорусі вперше за останні 10 років зареєстрували опозиційну громадську організацію - Республіканське дослідницько-просвітницьке об'єднання "Говори правду". Організація пройшла реєстрацію в Міністерстві юстиції Білорусі з сьомої спроби.

Як повідомляють представники руху, реєстрація – "це крок у правильному напрямку. Ми вітаємо його і закликаємо зареєструвати інші демократичні організації, які роками намагаються легалізувати свою діяльність".

"До цього моменту усіх, хто входив в команду "Говори правду", можна було залучити за статтею КК "діяльність від імені незареєстрованої організації", - прокоментував один з лідерів руху Андрій Дмитрієв.

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Організація "Говори правду" де-факто працювала і раніше та навіть підтримувала двох кандидатів у президент Білорусі Володимира Некляєва в 2010 році і Тетяну Короткевич в 2015 році.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, який править вже чверть століття, заявляв про свій страх перед можливими ліберальними реформами в країні.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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