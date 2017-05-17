У Білорусі вперше за 10 років офіційно зареєстрували опозиційну організацію

Рух "Говори правду" виступає за мирні зміни та діалог з владою.

У Білорусі легалізували помірковану опозицію

Білорусі вперше за останні 10 років зареєстрували опозиційну громадську організацію - Республіканське дослідницько-просвітницьке об'єднання "Говори правду". Організація пройшла реєстрацію в Міністерстві юстиції Білорусі з сьомої спроби.

Як повідомляють представники руху, реєстрація – "це крок у правильному напрямку. Ми вітаємо його і закликаємо зареєструвати інші демократичні організації, які роками намагаються легалізувати свою діяльність".

"До цього моменту усіх, хто входив в команду "Говори правду", можна було залучити за статтею КК "діяльність від імені незареєстрованої організації", - прокоментував один з лідерів руху Андрій Дмитрієв.

Організація "Говори правду" де-факто працювала і раніше та навіть підтримувала двох кандидатів у президент Білорусі Володимира Некляєва в 2010 році і Тетяну Короткевич в 2015 році.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, який править вже чверть століття, заявляв про свій страх перед можливими ліберальними реформами в країні.