У Білому домі вважають малоймовірним імпічмент Трампа - СNN

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Юристи американського президента думають, як протистояти спробам відсторонення Трампа від влади.

У Білому домі вивчають механізм імпічменту

Юристи президентської адміністрації Сполучених штатів Америки почали вивчати матеріали про можливий імпічмент президента США Дональда Трампа, щоб він був готовий до спроб усунути його від влади і міг протистояти їм.

При цьому, як повідомляє CNN, у Білому домі вважають імпічмент малоймовірним. Однак юристи вже консультувалися з фахівцями з імпічменту і почали збирати інформацію про механізми роботи такої процедури.

Як повідомлялося, Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін 17 травня закликав розпочати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

На думку конгресмена, Трамп перешкоджає розслідуванню зв'язків свого оточення з Кремлем і російського втручання в президентські вибори.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.