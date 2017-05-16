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У Білому домі спростували передачу Трампом секретних даних Лаврову

16 травня в 04:43

Радник Трампа заявив, що для президента США немає нічого серйозніше безпеки американців.

Герберт МакМастер
Макмастер заявив, що Трамп не сказав Лаврову нічого зайвого
Flickr/Dan Neal
В Білому домі назвали неправдивою інформацію американського видання The Washington Post про передачу президентомСША Дональдом Трампом секретної розвідувальної інформації міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Зі спростуванням виступив радник Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер, пише "Укрінформ".

"Президент (Трамп – ред.) не сприймає нічого більш серйозно, ніж безпеку американського народу. Історія, яка вийшла сьогодні в повідомленні, є неправдивою", - заявив Макмастер під час екстреного брифінгу, скликаного для журналістів після публікації в The Washington Post.

Трамп "не розкриває даних про будь-які військові дії, які не були відомі широкій громадськості", - сказав радник президента США.

Що стосується зустрічі Трампа з Лавровим, то, за словами Макмастера, вони "розглянули ряд загальних загроз для двох країн, у тому числі загрози у сфері цивільної авіації". Однак, сказав радник, "жодним чином розвідувальні джерела або методи не були розкриті".

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим Трамп поставив під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб за отримання відомостей про діяльність "Ісламської держави".

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".

За матеріалами: Укрінформ
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