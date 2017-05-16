У Білому домі спростували передачу Трампом секретних даних Лаврову

Радник Трампа заявив, що для президента США немає нічого серйозніше безпеки американців.

Макмастер заявив, що Трамп не сказав Лаврову нічого зайвого Flickr/Dan Neal

Зі спростуванням виступив радник Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер, пише "Укрінформ".

"Президент (Трамп – ред.) не сприймає нічого більш серйозно, ніж безпеку американського народу. Історія, яка вийшла сьогодні в повідомленні, є неправдивою", - заявив Макмастер під час екстреного брифінгу, скликаного для журналістів після публікації в The Washington Post.

Трамп "не розкриває даних про будь-які військові дії, які не були відомі широкій громадськості", - сказав радник президента США.

Що стосується зустрічі Трампа з Лавровим, то, за словами Макмастера, вони "розглянули ряд загальних загроз для двох країн, у тому числі загрози у сфері цивільної авіації". Однак, сказав радник, "жодним чином розвідувальні джерела або методи не були розкриті".

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим Трамп поставив під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб за отримання відомостей про діяльність "Ісламської держави".

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".