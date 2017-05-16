Топ Новини
<
>

У Білому домі сподіваються на допомогу Китаю та Росії у вирішенні проблем з КНДР

16 травня в 09:30

Північна Корея загрожує не тільки США і їх союзникам, але і Китаю.

США КНДР
США розраховує на допомогу Китаю і Росії в стабілізації на Корейському півострові
techtrape.wordpress.com
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер під час щоденного брифінгу висказав надію щодо сприяння Китаю та Росії в ослабленні напруженості навколо КНДР. Спайсер зазначив, що Північна Корея загрожує не тільки США і їх союзникам, але також й іншим країнам, серед яких знаходяться Китай і Росія.

США планують розширити сприяння по північнокорейському питанню для якнайшвидшої стабілізації ситуації в регіоні.

Читайте також: КНДР істотно просунулася в розробці міжконтинентальної ракети – Reuters
Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили ЄвросоюзНАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги КНДР Росія США Китай
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ