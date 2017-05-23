У Білому домі пояснили заміну військової допомоги Україні на кредит - Reuters

У Вашингтоні вважають, що союзники можуть купувати дешевшу зброю у інших країн замість американської.

Експерти кажуть, що США не вигідно заміняти військову допомогу таким країнам, як Україна, на кредити. © European Council

Бюджет, запропонований адміністрацією президента Дональда Трампа, передбачаєіншим країнам на кредити. І цей крок, як пояснили у Білому домі, частина плану зі скорочення витрат на дипломатію, допомогу і програми за кордоном на 29%.

Як повідомляє Reuters, за рахунок скорочення на програми, які контролює Держдепартамент, адміністрація Трампа хоче збільшити витрати на американську армію. В проекті бюджету, який пропонує Білий дім, вказано, що американський оборонний бюджет в 2018 фіскальному році повинен зрости до 603 мільярдів доларів, що на 3% вище, ніж в часи президента Барака Обами. Він включає збільшення витрат на ядерну зброю і інші обороннні програми Департаменту оборони США.

Втім, на тлі збільшення оборонних витрат адміністрація Трампа пропонує скоротити витрати на Держдепартамент на 29,1%, або на 11,5 мільярдів доларів. І це торкнеться також того, як країни отримують військову допомогу від США, зокрема Україна.

"Ми змінюємо кілька іноземних віськових програм, замінюючи пряму допомогу на кредити. Наш аргумент в тому, щоб замість того, щоб давати комусь 100 мільйонів доларів, ми можемо дати йому кредитні гарантії на меншу суму, а він зможе насправді купити більше обладнання", - пояснив директор з питань менеджменту і бюджетування Білого дому Майк Малвейні.

При цьому він зауважив, що Ізраїль і Єгипет, які лишаються найближчими союзниками США на Близькому Сході, зміни не торкнуться.

Аналітик Центру стратегії і бюджетних оцінок Тодд Гаррісон вважає, що така зміна буде зробити американських союзників не здатними купувати військове обладнання у США. І тому їм доведеться шукати інших постачальників.

"Країни можуть купити зброю у Китаю чи Росії. Вони будуть шукати інших постачальників, а один зі способів нарощення наших модливостей з партнерами - це саме передача цієї допомоги", - сказав експерт, додавши, що саме в інтересах США зберегти програми військової допомоги союзним країнам.

У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.

Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

Нагадаємо, 22 вересня палата представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності і демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.

Детальніше про американську військову допомогу Україні читайте в статті Юрія Бутусова "Військова техніка США для України: політичний символізм і цілепокладання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".