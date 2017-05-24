У Білому домі повідомили подробиці зустрічі Трампа з Папою Римським

Президент США обговорив з понтифіком боротьбу з тероризмом та інші глобальні проблеми людства.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили боротьбу з глобальними проблемами людства, в першу чергу, з міжнародним тероризмом.
Президент США і понтифік торкнулися питання боротьби релігійних громад з людськими стражданнями в нестабільних регіонах: Сирії, Лівії й територіях, окупованих угрупованням "Ісламська держава".
Трамп і Папа Римський констатували, що Вашингтон і Святий престол поділяють спільні цінності та прагнуть до співпраці для сприяння правам людини та боротьбі проти страждань і за релігійну свободу.
Американський президент повідомив понтифіку, що США виділили 300 мільйонів доларів на боротьбу з голодом в таких країнах, як Ємен, Південний Судан, Сомалі та Нігерія.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відправився у перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії, 22 травня відвідав Ізраїль. Президента США супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Трамп також відвідає Бельгію та Італію.DT.UA