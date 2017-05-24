У Білому домі повідомили подробиці зустрічі Трампа з Папою Римським

Президент США обговорив з понтифіком боротьбу з тероризмом та інші глобальні проблеми людства.

В папському палаці прийняли президента США з дружиною First Lady Melania Trump / Facebook

Президента США ДональдФранциском і державним секретарем кардиналом П'єтро Паролином. Аудієнція відбулася в папському палаці у Ватикані у середу, 24 травня, повідомляє прес-служба Білого дому

Під час зустрічі співрозмовники обговорили боротьбу з глобальними проблемами людства, в першу чергу, з міжнародним тероризмом.

Президент США і понтифік торкнулися питання боротьби релігійних громад з людськими стражданнями в нестабільних регіонах: Сирії, Лівії й територіях, окупованих угрупованням "Ісламська держава".

Трамп і Папа Римський констатували, що Вашингтон і Святий престол поділяють спільні цінності та прагнуть до співпраці для сприяння правам людини та боротьбі проти страждань і за релігійну свободу.

Американський президент повідомив понтифіку, що США виділили 300 мільйонів доларів на боротьбу з голодом в таких країнах, як Ємен, Південний Судан, Сомалі та Нігерія.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відправився у перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії, 22 травня відвідав Ізраїль. Президента США супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Трамп також відвідає Бельгію та Італію.