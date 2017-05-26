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У Білому домі кажуть про можливий перегляд санкцій проти Росії

26 травня в 10:09

Трамп ще не прийняв рішення з приводу продовження санкцій проти Росії за агресію в Україні.

Белый дом
У Білому домі ще не визначилися з позицією щодо санкцій проти Росії, які прийняла адміністрація Обами
Керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон розповів, що Білий дім зараз переглядає санкції накладені адміністрацією Барака Обами проти Росії за її агресію до України. Однак Кон відзначає, що адміністрація Дональда Трампа поки не виробила якоїсь позиції з приводу цих санкцій, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому радник зазначив, що у Білого дому є "багато варіантів" по відношенню до санкцій проти Росії.

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Раніше Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація повинна понести відповідальність за свої дії в Криму та на Донбасі.

Тим часом, видання Wall Street Journal повідомило, що у Білому домі розглядають можливість заміни військової допомоги Україні на кредитиУ Конгресі в свою чергу, вважають, що даний крок призведе до посилення Росії та Китаю. У закритому меморандумі Держдепартаменту також говориться, що для України таке рішення може призвести до зниження можливостей для боротьбі з бойовиками ОРДЛО, яких контролює Росія.

Сьогодні у Білому домі пояснили заміну військової допомоги Україні на кредит тим, що це частина процесу скорочення фінансування Держдепартаменту заради збільшення оборонного бюджету США. На думку адміністрації, можна надати союзникам кредитні гарантії на меншу суму, щоб вони могли купити дешевше військове обладнання у таких країн як Китай і Росія. Втім, не зрозуміло, як Україна змогла б купити зброю у Росії в розпал війни.

За матеріалами: Радио Свобода
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Теги Росія Україна санкції Трамп США
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