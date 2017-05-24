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Туреччина ветувала співпрацю НАТО з Австрією

24 травня в 06:55

В НАТО знайшли спосіб обійти заборону з боку Туреччини.

Турция флаг
Туреччина вирішила заборонити НАТО співпрацювати з Австрією, але Альянс обійшов заборону
Flickr/Michał Dubrawski
Туреччина наклала вето на кооперацію країн-членів НАТО з Австрією, яка не є членом військового Альянсу. У відповідь на таке рішення Туреччини, в НАТО вирішили переглянути процедуру співпраці з третіми державами, дозволивши двостороннє співробітництво з країнами, повідомляє BBC.

Австрія, хоч і не є членом НАТО, але бере участь у багатьох миротворчих операціях блоку, наприклад в Косово. Туреччина ж керувалася своїм погіршенням відносин з Австрією, на тлі відмови останньої від турецького членства в Євросоюзі.

В австрійському міністерстві оборони назвали дії Туреччини безвідповідальними, і сказали, що вона ще більше віддаляється від попадання в ЄС.

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Раніше повідомлялося, що згідно соціальним опитуванням, 86% громадян Німеччини висловилися проти приєднання Туреччини до Євросоюзу, продемонструвавши найвищий показник по ЄС. В цілому по Євросоюзу рівень неприйняття розширення союзу за рахунок Туреччини становив 77%.

Нагадаємо, в березні розгорівся дипломатичний скандал між Гаагою і Берліном з одного боку і Анкарою з іншого, пов'язаний з тим, що уряди Нідерландів і Німеччини заборонили членам турецького уряду проводити політичну агітацію серед громадян Туреччини, які проживають на території країн.

Після відмови трьох німецьких міст проводити заходи з передвиборними виступами турецьких міністрів, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що методи німецької влади "нічим не відрізняються від нацистських", чим викликав обурення офіційного Берліна.

За матеріалами: BBC
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Теги Туреччина Австрія НАТО Євросоюз
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