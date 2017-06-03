Три вибухи пролунали в Кабулі, загинули 18 людей

На місці вибуху були члени уряду, парламенту та керівники силових струтур.
За даними телеканалу Tolo News, в районі Сарої Шамолі афганської столиці під час похорону сина заступника спікера сенату Афганістану Саліма Изадьяра, загиблого напередодні під час демонстрації протесту, пролунало три вибухи.
Повідомляється, що в церемонії похорону брали участь керівники уряду, в тому числі і глава виконавчої влади Абдулла Абдула, сенатори, депутати парламенту, керівники силових структур.
Нагадаємо, не менше 80 людей загинули в результаті нападу смертника на автоколону в західній частині Кабула 30 червня.
Інцидент стався через тиждень після нападу в Кабулі на автобус, який перевозив непальців, які охороняли посольство Канади. В результаті тієї атаки загинули 14 людей.Інтерфакс-Україна