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Три вибухи пролунали в Кабулі, загинули 18 людей

3 червня в 16:05

На місці вибуху були члени уряду, парламенту та керівники силових струтур.

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В результаті чергового вибуху в Кабулі загинули 18 осіб і ще дюжина отримала поранення
EPA / HEDAYATULLAH AMID
В результаті вибухів у Кабулі під час траурної процесії загинули 18 і поранено 12 осіб, повідомляє міністерство охорони здоров'я Афганістану.

За даними телеканалу Tolo News, в районі Сарої Шамолі афганської столиці під час похорону сина заступника спікера сенату Афганістану Саліма Изадьяра, загиблого напередодні під час демонстрації протесту, пролунало три вибухи.

Повідомляється, що в церемонії похорону брали участь керівники уряду, в тому числі і глава виконавчої влади Абдулла Абдула, сенатори, депутати парламенту, керівники силових структур.

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Нагадаємо, не менше 80 людей загинули в результаті нападу смертника на автоколону в західній частині Кабула 30 червня.

Інцидент стався через тиждень після нападу в Кабулі на автобус, який перевозив непальців, які охороняли посольство Канади. В результаті тієї атаки загинули 14 людей.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги загинув Кабула вибухи Афганістан вибух Канів
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