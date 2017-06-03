Три вибухи пролунали в Кабулі, загинули 18 людей

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На місці вибуху були члени уряду, парламенту та керівники силових струтур.

В результаті чергового вибуху в Кабулі загинули 18 осіб і ще дюжина отримала поранення EPA / HEDAYATULLAH AMID

В результатіпід час траурної процесії загинули 18 і поранено 12 осіб, повідомляє міністерство охорони здоров'я Афганістану.

За даними телеканалу Tolo News, в районі Сарої Шамолі афганської столиці під час похорону сина заступника спікера сенату Афганістану Саліма Изадьяра, загиблого напередодні під час демонстрації протесту, пролунало три вибухи.

Повідомляється, що в церемонії похорону брали участь керівники уряду, в тому числі і глава виконавчої влади Абдулла Абдула, сенатори, депутати парламенту, керівники силових структур.

Нагадаємо, не менше 80 людей загинули в результаті нападу смертника на автоколону в західній частині Кабула 30 червня.

Інцидент стався через тиждень після нападу в Кабулі на автобус, який перевозив непальців, які охороняли посольство Канади. В результаті тієї атаки загинули 14 людей.