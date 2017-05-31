Трампу загрожує нестабільність через розширення розслідування щодо Росії на його оточення - WSJ

Конгрес придивляється до зятя і особистого адвоката Трампа.

Коли Трамп повернувся з першої міжнародної поїздки, зрозумів, скільки всього змінилося у Вашингтоні. EPA / Chris Kleponis

Повернувшись з першої зарубіжної поїздки в якості президента США,зіштовхнувся з новими реаліями у Вашингтоні, які тривожать Білий дім.

Він несподівано дізнався, що його особистого адвоката теж перевіряє Конгрес у справі про втручання Росії у американські вибори і існування зв'язків між командою республіканця і російським урядом.

Про це пише лояльне до Республіканської партії видання Wall Streeet Journal, додаючи, що Трамп також звільнив свого директора зі зв'язків з громадськістю, а також допитав нових кандидатів на посаду директора ФБР, посада якого лишається вакантною вже три тижні. І все це сталося в один і той же день.

Тим часом, в Білому домі президент США продовжив обговорення можливості виходу його країни з багатосторонньої кліматичної угоди, підписаної в Парижі.

"Намагаючись стабілізувати ситуацію навколо Білого дому, Трамп використав кілька ранкових записів у Twitter, щоб привернути увагу до політичних питань. В одному з повідомленнь він закликав лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнелла пришвидшити ухвалення законопроектів про охорону здорв'я і оподаткування. Успіх у законодавчій сфері чи оголошення про Парижську угоду можуть дати Трампу трохи часу на перепочинок від щоденних публіканцій про розширення розслідування з боку спеціального радинка Роберта Мюллера і Конгреса щодо втручання Росії у вибори і існування зв'язків між командою республіканця і Москвою", - йдеться в статті.

Розслідування тепер стосується і близького оточення Трампа. В полі зору слідчих опинився навіть його радник і зять Джаред Кушнер. Під час перехідного періоду він зустрічався з головою російського банка "ВТБ", на який США наклали санкції. Крім того, він зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком.

Адвокат Кушнера запевнив, що його клієнт буде співпрацювати зі слідством, але ФБР поки до нього не зверталося. В цей же час, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн погодився передати свої ділові документу в Комітет Сенату щодо розвідки. Того ж дня конгресмени, які ведуть слідство про втручання Росії, попросили адвоката Трампа Майкла Коена передати документи і взяти участь у неформальному допиті. Все це вказує на те, що розслідування розширилося на людей з близького оточення президента США. Коен оголосив, що відмовив когресменам. Трамп заявив про розчарування розслідуванням і поскаржився на "фейкові новини". А Росія, як завжди, все заперечує.

Раніше повідомлялося, що колишній радник з питань національної безпеки президента США Майкл Флінн відмовився свідчити перед Комітетом з питань розвідки Сенату у справі про втручання Росії в американські вибори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.