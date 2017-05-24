Трамп зустрівся з Папою Римським

Президент США і глава католицької церкви вперше зустрілися особисто, хоча раніше неодноразово обмінювалися критичними зауваженнями.

У Ватикані відбулася зустріч Трампа з Папою Римським ALESSANDRA TARANTINO /EPA

Американський президентзустрівся з Папою Римським Франциском під час візиту глави США в Ватикан. Прийом, під час якого президент США і лідер католицької зустрічі провели свою першу розмову, тривала близько 20 хвилин, повідомляє AFP

Раніше Папа Римський і Дональд Трамп неодноразово обмінювалися критичними зауваженнями на теми міграції, зміни клімату та питання бідних.

президент США

відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії,

США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.

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