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Трамп зустрівся з Папою Римським

24 травня в 11:16

Президент США і глава католицької церкви вперше зустрілися особисто, хоча раніше неодноразово обмінювалися критичними зауваженнями.

Ерам Папа Римский EPA
У Ватикані відбулася зустріч Трампа з Папою Римським
ALESSANDRA TARANTINO /EPA
Американський президент Дональд Трамп зустрівся з Папою Римським Франциском під час візиту глави США в Ватикан. Прийом, під час якого президент США і лідер католицької зустрічі провели свою першу розмову, тривала близько 20 хвилин, повідомляє AFP.

Раніше Папа Римський і Дональд Трамп неодноразово обмінювалися критичними зауваженнями на теми міграції, зміни клімату та питання бідних.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії, в маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Трамп США Ватикан
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