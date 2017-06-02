Трамп зробив велику помилку, коли вивів США з Паризької угоди - Bloomberg

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Фактично рішення позбавило Вашингтон лідерства у боротьбі з кліматичними змінами.

Трамп вчинив навіть не як бізнесмен, коли вивів США з паризької угоди.

Будь-який раціональний, відповідальний бізнесмен, поставши перед життєвою загрозою для своєї компанії, почне щось робити для того, щоб подолати ризики. Вирішивши, президент Дональд Трамп викрив свою головну брехню про те, що нібито він буде керувати країною, як бізнесом.

Про це в редакційній статті пише Bloomberg, нагадуючи, що Землі загрожують підвищення рівня моря, високі температури і жорсткі погодні перепади. Замість того, щоб зберегти план міжнародної спільноти з ліквідації цих загроз, Трамп працює над тим, щоб підірвати його.

В 2015 році Паризиька угода встановила глобальну мету скоротити викиди парникових газів, щоб не дозволити атмосфері нагрітися на 2 градуси за Цельсієм. Майже усі країни світу погодилися створити систему оцінки свого прогресу, а також постійно посилювати свої зусилля. Вийшовши з угоди США не лише скоротили свій міжнародний вплив, але й дали іншим країнам прецедент для нехтування їхньою відповідальністю.

Пояснюючи своє рішення щодо Паризької угоди, Трамп сказав, що вона коштує США мільйони робочих місць і трильйони доларів ВВП, які вони втратять впродовж наступного десятиліття. Насправді ж Америка розвиває сонячну і повітряну енергетику, створюючи робочі місця. Зокрема, сонячна енергетика у 17 разів швидше дає американцям роботу, ніж інші традиційні галузі. Відмова від Паризької угоди не додасть роботи тим, хто виробляє викопні енергоносії.

Під керівництвом Трампа США вже стали рольовою моделлю безвідповідальності. Нинішня адміністрація працює над демонстажем "Плану чистої енергетики" екс-президента Барака Обами, який регулював роботу електростанцій і ставив за ціль скоротити викиди на чверть від рівня станом на 2005 рік. Це фактично дорівнює п'ятій частині від загального скрочення викидів, запланованих Паризькою угодою.

На щастя, міста, штати і бізнес у США продовжує діяти в напрямі збереження екології, а вугілля дедалі частіше витісняється з енергетичного ринку більш дешевими джерелами. Тож викиди газів в Америці скорочується. Індія і Китай торік скоротили викили вуглекислого газу на 2-3 мільярди тонн більше, ніж очікувалося.

Тож у виконанні Паризької угоди був досягнутий певний прогрес і навряд чи цей процес зупиниться. Однак, коли йдеться про лідерство у боротьбі з кліматичними змінами, Трамп своїм рішенням позбавив Вашингтон його ролі. Тому тепер більше, ніж будь-коли містам, штатам і прватним компаніям доведеться подвоїти свої зусилля, щоб продемонструвати світу, що дії Трампа не відображають позицію більшості американців. І що США готові повернутися до глобальних зусиль в сфері екології за першої ж нагоди.

Через годину після оголошення свого рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди Трампу зателефонувала Ангела Меркель, щоб з'ясувати його позицію. Пізніше відбулися телефонні розмови з Терезою Мей, Эммануелем Макроном і Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади, після своєї розмови з Трампом, висловив своє розчарування рішенням американського президента і нагадав про прихильність Канади угоді про зміну клімату.

Розкритикував американського президента і Макрон, який у своєму англомовному відеозверненні розповів, що Франція і далі буде дотримуватися угоди. Британська прем'єр Тереза Мей не висловила своєї позиції, однак раніше вона відзначала, що буде поважати будь-яке рішення союзних США.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пішов з посади радника президента США Дональда Трампа на знак протесту проти виходу з Паризького угоди.