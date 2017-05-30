Трамп знову розкритикував Німеччину за її військові витрати

Президент також сказав, що величезний торговельний дефіцит з Німеччиною є поганим для США.

Трамп розкритикував Німеччину за торгівлю і військові витрати, і пообіцяв, що скоро ситуація зміниться

Американський президент Дональд Трамп знову розкритикувавза її низькі витрати на оборону. При цьому Трамп, у своєму профілі в twitter, також відзначив великий торговельний дефіцит з Німеччиною, який він назвав "дуже поганим" для США.

Крім того, американський президент пообіцяв, що скоро ця ситуація зміниться.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U. S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2017 р.

"У нас є величезний торговельний дефіцит з Німеччиною, до того ж вони платять набагато менше, ніж мають на НАТО і військовий комплекс. Дуже погано для США. Це зміниться", – пише Трамп.

Раніше колишній голова Європарламенту і голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартінпо відношенню до американського президента Дональду Трампу. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера".

Нагадаємо, що німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.