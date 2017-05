Трамп знову розкритикував Німеччину за її військові витрати

Американський президент Дональд Трамп знову розкритикувавза її низькі витрати на оборону. При цьому Трамп, у своєму профілі в twitter, також відзначив великий торговельний дефіцит з Німеччиною, який він назвав "дуже поганим" для США.

Крім того, американський президент пообіцяв, що скоро ця ситуація зміниться.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U. S. This will change