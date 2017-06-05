Трамп зібрався відвідати Лондон після теракту

Президент США хоче продемонструвати єдність з Британією у протистоянні міжнародному тероризму.

Трамп хоче підтримати британців після теракту в Лондоні whitehouse.gov

Радники президентаобговорюють з ним можливий візит до Британії, що може відбутися наприкінці наступного тижня, повідомляє The Independent

У Білому домі вважають, що цей візит має продемонструвати єдність США та Сполученого Королівства перед обличчям міжнародного тероризму.

Корреспондент ABC News Джон Карл в неділю, 4 червня, також повідомив про підготовку візиту американського президента до Лондона у зв'язку з терактом, що стався напередодні.

"Радники президента обговорюють можливість поїздки Сполученого Королівства наприкінці тижня з метою продемонструвати єдність з жителями Лондона проти тероризму. Це ще знаходиться в зародку, але обговорення ведуться", – уточнив журналіст.

Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).

Внаслідок теракту загинули семеро людей, ще 48 були госпіталізовані у п'ять лікарень Лондона.