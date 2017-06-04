Трамп заявив про готовність надати допомогу постраждалим внаслідок нового теракту в Лондоні

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Він також наполягає на посиленні правил в'їзду в США задля безпеки громадян країни.

США готова надавати допомогу постраждалим від теракту у Великій Британії

Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що його країна готова надатибудь-яку допомогу. Відповідний пост з'явився на сторінці Трампа у Twitter.

"Все, що США можуть зробити для того, щоб допомогти Лондону і Великій Британії, буде зроблено. Ми з вами. Бережи вас бог!" - написав президент США.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Раніше, коли з'явилися перші повідомлення ЗМІ про новий теракт у Лондоні, президент США повідомив про необхідність посилення правил в'їзду. На думку Трампа, це необхідно для захисту американців.

"Ми повинні бути розумними, уважними і жорсткими. Нам потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібна заборона на в'їзд як додатковий рівень безпеки!", - зазначив Дональд Трамп.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).