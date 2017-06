Трамп заявив про готовність надати допомогу постраждалим внаслідок нового теракту в Лондоні

Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що його країна готова надатибудь-яку допомогу. Відповідний пост з'явився на сторінці Трампа у Twitter.

"Все, що США можуть зробити для того, щоб допомогти Лондону і Великій Британії, буде зроблено. Ми з вами. Бережи вас бог!" - написав президент США.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!