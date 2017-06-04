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Трамп заявив про готовність надати допомогу постраждалим внаслідок нового теракту в Лондоні

4 червня в 09:23

Він також наполягає на посиленні правил в'їзду в США задля безпеки громадян країни.

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США готова надавати допомогу постраждалим від теракту у Великій Британії
Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що його країна готова надати постраждалим від теракту в Лондоні будь-яку допомогу. Відповідний пост з'явився на сторінці Трампа у Twitter.

"Все, що США можуть зробити для того, щоб допомогти Лондону і Великій Британії, буде зроблено. Ми з вами. Бережи вас бог!" - написав президент США.

Раніше, коли з'явилися перші повідомлення ЗМІ про новий теракт у Лондоні, президент США повідомив про необхідність посилення правил в'їзду. На думку Трампа, це необхідно для захисту американців.

"Ми повинні бути розумними, уважними і жорсткими. Нам потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібна заборона на в'їзд як додатковий рівень безпеки!", - зазначив Дональд Трамп.

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Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).

За матеріалами: DT.UA
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Теги Лондон Трамп США теракт президент допомога
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