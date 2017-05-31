Трамп запропонував колегам телефонувати йому на мобільний

Дзвінки на мобільний можуть порушити режим секретності.
В повідомленні агентства Associated Press зазначається, що "незвичайне запрошення (дзвонити на мобільний) порушує дипломатичний протокол і викликає занепокоєння щодо безпеки та режиму секретності комунікацій головнокомандувача США".
Повідомляється, пропозицію говорити по мобільному Трамп зробив лідерам Мексики і Канади. Прем'єр-міністр Канад Джастін Трюдо цим скористався.
Крім того, Трамп і президент Франції Емманюель Макрон також обмінялися номерами мобільних телефонів. Французький джерело не має інформації про те, чи збирається голова Франції скористатися даною пропозицією. Адміністрації Трампа і Трюдо утрималися від коментарів.
Раніше чиновники з адміністрації Трампа повідомили, що американський президент "дуже вражений" Макроном.Интерфакс