Трамп запевнив Нетаньяху, що не передавав РФ даних ізраїльської розвідки

Президент США в черговий раз звинуватив ЗМІ у поширенні недостовірної інформації.

Трамп поспілкувався з Нетаньяху Биньямин Нетаниягу / Facebook

Президент СШАзаявив, що не повідомляв росіянам інформації ізраїльської розвідки, яка була в розпорядженні Білого дому, передає CNN

"Я жодного разу не згадав слово "Ізраїль". А всі казали, що я це зробив", – прокоментував американський президент зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Трамп у черговий раз звинуватив ЗМІ у поширенні неперевіреної інформації.

"Це чергова історія, в якій ви не розібралися", – сказав він, звертаючись до журналістів.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".

Пізніше The New York Times уточнило, що під час зустрічі з росіянами американський президент розкрив дані, передані Вашингтону ізраїльською розвідкою. У публікації висловлювалося побоювання про передачу РФ цієї інформації своєму союзнику Ірану, який, у свою чергу, представляє серйозну загрозу для Ізраїлю.