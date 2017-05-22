Топ Новини
<
>

Трамп відвідав святі місця Єрусалима

22 травня в 20:02

Він прогулявся по Старому місту без супроводу ізраїльського керівництва.

Трамп Стена плача
Трамп доторкнувся до Стіни плачу
Президент США Дональд Трамп відвідав релігійні святині Старого міста Єрусалима - храм Гробу Господнього і Стіну Плачу. 

Трамп став першим діючим главою американської адміністрації, який відвідав святі місця Єрусалима. Пряму трансляцію відвідування Трампом святинь християнства і іудаїзму вели канали ізраїльського національного телебачення.
 
У пішу прогулянку по Старому місту Єрусалиму Трамп відправився без супроводу представників як ізраїльського, так і палестинського керівництва через неврегульованість статусу цього місця.
 
Для візиту Трампа весь Старе місто було закрито. Інших людей, крім делегації США, не було.
 
Під час зустрічі з президентом США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав Трампа "справжнім другом Ізраїлю" і висловив оптимізм щодо ролі президента в близькосхідному мирному процесі. Під час виходу до преси президент Трамп відповів на питання про те, чи ділився він з Росією відомостями, отриманими з ізраїльських розвідувальних джерел, про плани терористів.
 
"Я ніколи не згадував слово або ім'я Ізраїль. Це ще одна неправильна історія. Я ніколи не згадував слово Ізраїль", - сказав Трамп. 

 
Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі. 20 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Його супроводжують дружина Меланія, дочка Іванка і зять Джаред Кушнер. Крім Саудівської Аравії, в маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.
За матеріалами: Радио Свобода
Читайте також
Теги Трамп Ізраїль президент США місто Єрусалим час місця ПРО Аравія Саудівська Аравія слово
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...