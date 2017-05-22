Трамп відвідав святі місця Єрусалима

Трамп доторкнувся до Стіни плачу

Президент США Дональд Трамп відвідав релігійні святині Старого міста Єрусалима - храм Гробу Господнього і Стіну Плачу.

Трамп став першим діючим главою американської адміністрації, який відвідав святі місця Єрусалима. Пряму трансляцію відвідування Трампом святинь християнства і іудаїзму вели канали ізраїльського національного телебачення.



У пішу прогулянку по Старому місту Єрусалиму Трамп відправився без супроводу представників як ізраїльського, так і палестинського керівництва через неврегульованість статусу цього місця.



Для візиту Трампа весь Старе місто було закрито. Інших людей, крім делегації США, не було.



Під час зустрічі з президентом США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав Трампа "справжнім другом Ізраїлю" і висловив оптимізм щодо ролі президента в близькосхідному мирному процесі. Під час виходу до преси президент Трамп відповів на питання про те, чи ділився він з Росією відомостями, отриманими з ізраїльських розвідувальних джерел, про плани терористів.



"Я ніколи не згадував слово або ім'я Ізраїль. Це ще одна неправильна історія. Я ніколи не згадував слово Ізраїль", - сказав Трамп.