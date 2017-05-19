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Трамп відправляється на свої перші іноземні державні візити

19 травня в 12:26

Президент зустрінеться з лідерами Арабських Еміратів, Ізраїлю, а також Європи.

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Трамп здійснить іноземні візити на тлі зростаючого невдоволення всередині країни
Phil Speck / Flickr.com
Американський президент Дональд Трамп у п'ятницю, 19 травня, відправиться в свої перші іноземні державні візити з моменту обрання президентом. Трамп відвідає Арабські Емірати, Ізраїль, а також Бельгію і Італію, повідомляє Reuters.

В ході своїх зустрічей, Трамп виступить перед лідерами країн Перської затоки, а також перед лідерами більшості ісламських країн в цілому. Також можливе обговорення американського президента з арабськими лідерами ідеї створення близькосхідного аналога НАТО. Після того, Трамп відвідає Ізраїль для зустрічі з лідерами цієї країни.

Під час своїх візитів європейських Трамп зустрінеться з папою римським, а також відвідає саміт НАТО.

При цьому агентство зазначає, що Трамп залишає країну на тлі скандалів з його участю.

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Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп президент Ізраїль візити НАТО Європа
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