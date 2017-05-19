Трамп відправляється на свої перші іноземні державні візити

Президент зустрінеться з лідерами Арабських Еміратів, Ізраїлю, а також Європи.
В ході своїх зустрічей, Трамп виступить перед лідерами країн Перської затоки, а також перед лідерами більшості ісламських країн в цілому. Також можливе обговорення американського президента з арабськими лідерами ідеї створення близькосхідного аналога НАТО. Після того, Трамп відвідає Ізраїль для зустрічі з лідерами цієї країни.
Під час своїх візитів європейських Трамп зустрінеться з папою римським, а також відвідає саміт НАТО.
При цьому агентство зазначає, що Трамп залишає країну на тлі скандалів з його участю.Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.
Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.DT.UA