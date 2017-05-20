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Трамп відправився в перше закордонне турне

20 травня в 09:08


Президент США взяв з собою дружину, дочку і зятя.

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Трамп відвідає кілька країн поспіль
EPA / Chris Kleponis
Президент США Дональд Трамп відправився в перше за час перебування на посаді закордонне турне, в ході якого побуває на Близькому Сході і в Європі.

Трамп зі своєю дружиною Меланією вже вилетів з Вашингтона в Саудівську Аравію. Крім дружини, його супроводжують дочка Іванка і зять Джаред Кушнер.

Крім Саудівської Аравії, у маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.

Як повідомлялося, в ході своїх зустрічей, Трамп виступить перед лідерами країн Перської затоки, а також перед лідерами більшості ісламських країн в цілому. Також можливе обговорення американського президента з арабськими лідерами ідеї створення близькосхідного аналога НАТО. Після того, Трамп відвідає Ізраїль для зустрічі з лідерами цієї країни.

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Під час своїх візитів європейських Трамп зустрінеться з Папою Римським, а також відвідає саміт НАТО.

За матеріалами: DT.UA , Укрінформ ,
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