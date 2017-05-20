Трамп відправився в перше закордонне турне

Президент США взяв з собою дружину, дочку і зятя.
Трамп зі своєю дружиною Меланією вже вилетів з Вашингтона в Саудівську Аравію. Крім дружини, його супроводжують дочка Іванка і зять Джаред Кушнер.
Крім Саудівської Аравії, у маршруті президента США - Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.
Як повідомлялося, в ході своїх зустрічей, Трамп виступить перед лідерами країн Перської затоки, а також перед лідерами більшості ісламських країн в цілому. Також можливе обговорення американського президента з арабськими лідерами ідеї створення близькосхідного аналога НАТО. Після того, Трамп відвідає Ізраїль для зустрічі з лідерами цієї країни.
Під час своїх візитів європейських Трамп зустрінеться з Папою Римським, а також відвідає саміт НАТО.DT.UA , Укрінформ ,