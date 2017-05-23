Трамп сказав Лаврову, що його не хвилює Україна - NYT

Проте він вказав, що його американські критики вимагають добитися завершення війни.

Трамп просив у Лаврова допомогти завершити війну в Україні, хоча саме Росія і розпалила цю війну. Flickr/МИД России

Під час особистої зустрічі в Овальному кабінеті, яка відбулася тиждень тому, президент США ДональдСергію Лаврову, що його особисто не хвилює війна в Україні.

Про це повідомило лояльне до Демократичної партії видання New York Times з посиланням на власні джерела серед американських чиновників.

Втім, як повідомляє газета, Трамп зауважив, що його американські критики переймаються проблемою війни в Донбасі. Тому президент США попросив у Росії допомогу у вирішенні конфлікту. Хоча саме підконтрольні Москві сили воюють проти армії України.

Також видання повідомляє, що Трамп поскардився Лаврову на тиск, який над ним навис через розслідування його зв'язків з Росією. При цьому, американський президен пожартував, що він єдиний, хто у Вашингтоні не зустрічався з послом РФ Сергієм Кисляком. Також президент США назвав екс-голову ФБР Джеймса Комі "божевільним" у розмові з російським головою МЗС.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".