Трамп сам розширює горизонти розслідування його зв'язків з Росією - WP

Не виключено, що президент не знав про співпрацю своєї команди з Москвою, але навіть якщо так, це більше не виправдовує його дії.

Трамп провокує все нові питання до нього. EPA / Chris Kleponis

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан сказав сказав, що його тривожилипід час виборів.

"Я зіштовхнувся з інформацію і розвідданими, в яких йшлося про контакти і взаємодію між російськими чиновниками і особами зі США, причетних до кампанії Трампа. Я був стривожений цим, зокрема через відомі російські зусилля підкупити таких людей. Я думав про те, чи змогла Росія добитися співпраці цих осіб", - цитує слова Бреннана лояльне до Демократичної партії видання Washington Post в редакційній статті.

На думку американської газети, слова екс-директора ЦРУ ще більше додали ваги необхідності у повному розслідуванні втручання Росії у американські вибори минулого року, а також будь-якої співпраці команди Трампа з нею, а також подальші спроби "зам'яти" справу.

Попри те, що громадянське зацікавлення у такому розслідуванні зростає, откровень про спроби Трампа зірвати роботу ФБР у цьому питанні стає все більше. Видання нагадує, що в понеділок повідомляло про те, що президент США просив директор національної розвідки Деніела Коутса і директора АНБ Майкла Роджерса публічно виступити проти ФРБ і спростувати існування будь-яких зв'язків між Росією і його виборчою командою. І з таким проханням Трамп звернувся до голів розвідуправлінь після того, як звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який теж відмовився зупиняти розслідування зв'язків його екс-радника Майкла Флінна з Московю. Натомість Комі підтвердив Конгресу, що ФБР веде слідчі дії в цьому питанні, що розлютило президента США.

Те, що Трамп звернувся з проханням до Коутса і Роджерса, на думку американських розвідників, було спробою "скаламутити воду" над тим, що шукало ФБР. Один неназваний представник розвідуправлінь сказав виданню, що президент просив "видати фальшиві заяви про розслідування, яке триває". І це не найгірша інтерпретація. Інший чиновник з розвідупраління сказав Washington Post, що Білий дім попросив директорів розвідки: "Можете наказати йому закрити розслідування? Чи можете ви посприяти в цій справі?". Тобто не виключено, що президент Трамп намагався через розвідуправління натиснути на директора ФБР після того, як напряму змусити його відмовитися від розслідування зв'язків з Росією не вдалося.

Видання припускає, що Трамп міг не знати про співпрацю своєї команди з Москвою, або ж він не розумів, яка межа повинна бути між ним і урядовими агенціями. Якщо це раніше могло бути виправданням для нього, воно вже себе вичерпало.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.