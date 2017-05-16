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Трамп розповів про своє право ділитися інформацією з Росією

16 травня в 15:43

Американський президент сказав, що хоче максимального залучення США у боротьбі з "Ісламським державою".

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Трамп розповів, що він має право ділитися інформацією з Росією
Американський президент Дональд Трамп написав, що він має абсолютне право" ділитися інформацією з Росією. За словами Трампа, таким чином він хоче максимально залучити Росію в боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава", написав президент у своєму Твіттері.

"Як президент я хотів поділитися з Росією (на відкрито запланованій зустрічі Білого дому), на що я маю повне право, фактами, які відносяться до питань тероризму та безпеки авіапольотів. З гуманітарних причин, плюс я хочу, щоб Росія значно активізувала свою боротьбу проти ІДІЛ та тероризму", - написав Трамп.

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".

За матеріалами: DT.UA
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