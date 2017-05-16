Трамп розповів про своє право ділитися інформацією з Росією

Американський президент сказав, що хоче максимального залучення США у боротьбі з "Ісламським державою".
"Як президент я хотів поділитися з Росією (на відкрито запланованій зустрічі Білого дому), на що я маю повне право, фактами, які відносяться до питань тероризму та безпеки авіапольотів. З гуманітарних причин, плюс я хочу, щоб Росія значно активізувала свою боротьбу проти ІДІЛ та тероризму", - написав Трамп.
As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W. H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 травня 2017 р.
Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою". DT.UA
...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want to Russia greatly step up their fight against ISIS & terrorism.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 травня 2017 р.