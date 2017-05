Трамп розповів про своє право ділитися інформацією з Росією

Американський президент Дональд Трамп написав, що він має абсолютне право" ділитися інформацією з Росією. За словами Трампа, таким чином він хоче максимально залучити Росію в боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава", написав президент у своєму Твіттері.

"Як президент я хотів поділитися з Росією (на відкрито запланованій зустрічі Білого дому), на що я маю повне право, фактами, які відносяться до питань тероризму та безпеки авіапольотів. З гуманітарних причин, плюс я хочу, щоб Росія значно активізувала свою боротьбу проти ІДІЛ та тероризму", - написав Трамп.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W. H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....