Трамп розкрив Лаврову інформацію про спробу ІДІЛ підірвати літак за допомогою ноутбука

Після цього інциденту в США почали вводити заборони на перевезення ноутбуків під час перельоту.
Канал наголошує, що ця інформація була відома і раніше, проте відкриття подробиць Трампом поставило під загрозу життя інформатора, який надав цю інформацію.президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".
Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".DT.UA