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Трамп розкрив Лаврову інформацію про спробу ІДІЛ підірвати літак за допомогою ноутбука

17 травня в 10:45

Після цього інциденту в США почали вводити заборони на перевезення ноутбуків під час перельоту.

Лавров Трамп
Розголошення Трампом інформації поставило під загрозу інформатора розвідки Ізраїлю
Американський президент Дональд Трамп під час своєї зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим розповів йому про спробу терористичної організації "Ісламська держава" влаштувати теракт у літаку за допомогою бомби в ноутбуці. Ця інформація пояснює заборони на використання ноутбуків на рейсах з різних країн у США, повідомляє ABC News.

Канал наголошує, що ця інформація була відома і раніше, проте відкриття подробиць Трампом поставило під загрозу життя інформатора, який надав цю інформацію.

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп США Вашингтон Лавров
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