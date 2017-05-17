Трамп розкрив Лаврову інформацію про спробу ІДІЛ підірвати літак за допомогою ноутбука

Після цього інциденту в США почали вводити заборони на перевезення ноутбуків під час перельоту.

Розголошення Трампом інформації поставило під загрозу інформатора розвідки Ізраїлю

Американський президентпід час своєї зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим розповів йому про спробу терористичної організації "Ісламська держава" влаштувати теракт у літаку за допомогою бомби в ноутбуці. Ця інформація пояснює заборони на використання ноутбуків на рейсах з різних країн у США, повідомляє ABC News.

Канал наголошує, що ця інформація була відома і раніше, проте відкриття подробиць Трампом поставило під загрозу життя інформатора, який надав цю інформацію.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні зі держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".