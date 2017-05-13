Трамп розкритикував американські ЗМІ через недостатнє висвітлення візиту Клімкіна

Трамп хоче більшого висвітлення візиту української делегації Посольство України в СШАFacebook

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув американські засоби масової інформації за недостатнє висвітлення візиту в США міністра закордонних справ України Павла Клімкіна , про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Зокрема, Трамп висловив невдоволення тим, як журналісти американських ЗМІ поводяться під час щоденних прес-брифінгів в Білому домі і як висвітлюють його діяльність.



"Я дуже активний президент. Я займаюся справами з Китаєм. Я займаюся справами з Японією. Я займаюся справами з Північною Кореєю. Мені доводиться розбиратися з усіма цими справами. Днями російський міністр закордонних справ приїхав зустрітися зі мною, і відразу після цього - вони не сказали цього - але відразу ж після цього приїхав міністр закордонних справ України. Я сказав, хлопці, ви повинні домогтися світу, ви повинні досягти миру ", - підкреслив Трамп. За його словами, американські ЗМІ говорили тільки про приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова.



"Ми зробили фотографії, вони зробили фотографії. Ми опублікували фотографії, засоби масової інформації зробили з цього велику проблему. Всі знали, що він приїжджає, і його візит був запланований. Але ЗМІ не говорили про Україну", - заявив Трамп.