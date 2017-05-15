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Трамп проведе "тривалу" зустріч з Макроном вже 25 травня

15 травня в 10:50

В Білому домі сказали, що Трамп "дуже вражений" новим президентом Франції.

Трамп Макрон
Трамп хоче провести тривалу зустріч з Макроном, щоб краще дізнатися погляди нового президента Франції
Американський президент Дональд Трамп хоче провести "тривалу" ознайомчу зустріч з новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Чиновники з адміністрації Трампа повідомили, що американський президент "дуже вражений" Макроном, повідомляє AP.

В адміністрації зазначили, що обидва президента є новачками в політиці і зустріч допоможе звірити їх погляди. При цьому, в Білому домі відзначили значну перемогу Макрона у другому турі виборів, оминувши коментарі з приводу Марін Ле Пен, яка раніше підтримувала Трампа.

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Як повідомлялося, в неділю відбулася церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона, який переміг у другому турі президентських виборів 7 травня.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Макрон Трамп Франція зустріч
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