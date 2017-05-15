Трамп проведе "тривалу" зустріч з Макроном вже 25 травня

В Білому домі сказали, що Трамп "дуже вражений" новим президентом Франції.
В адміністрації зазначили, що обидва президента є новачками в політиці і зустріч допоможе звірити їх погляди. При цьому, в Білому домі відзначили значну перемогу Макрона у другому турі виборів, оминувши коментарі з приводу Марін Ле Пен, яка раніше підтримувала Трампа.
Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA