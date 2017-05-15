Трамп проведе "тривалу" зустріч з Макроном вже 25 травня

В Білому домі сказали, що Трамп "дуже вражений" новим президентом Франції.

Трамп хоче провести тривалу зустріч з Макроном, щоб краще дізнатися погляди нового президента Франції

Американський президент Дональд Трамп хоче провести "тривалу" ознайомчуз новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Чиновники з адміністрації Трампа повідомили, що американський президент "дуже вражений" Макроном, повідомляє AP

В адміністрації зазначили, що обидва президента є новачками в політиці і зустріч допоможе звірити їх погляди. При цьому, в Білому домі відзначили значну перемогу Макрона у другому турі виборів, оминувши коментарі з приводу Марін Ле Пен, яка раніше підтримувала Трампа.

Як повідомлялося, в неділю відбулася церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона, який переміг у другому турі президентських виборів 7 травня.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".