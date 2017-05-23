Топ Новини
<
>

Трамп просив директорів розвідки і АНБ заперечити його зв'язки з Росією - WP

23 травня в 13:19

Американський президент хотів, щоб голови розвідуправлінь виступили проти ФБР, зробивши неправдиві заяви.

Трамп_5
Трамп хотів, щоб директори розвідки і АНБ виступили проти розслідування ФБР.
 Президент Дональд Трамп просив голів двох розвідувальних управлінь виступити проти розслідування ФБР щодо зв'язків його команди з Росією ще в березні.

Про це пише лояльне до Демократичної партії видання Washington post з посиланням на кількох колишніх і чинних американських чиновників. За інформацією газети, Трамп звертався до голови національної розвідки США Деніела Коутса і директора АНБ Майкла Роджерса окремо, закликаючи їх публічно заперечити існування будь-яких доказів співпраці з російськими урядовцями. Однак, Коутс і Роджерс відмовили президенту США, вважаючи його прохання неприйнятним.

Видання пише, що Трамп шукав підтримки у голів розвідуправлінь після того, як тогочасний директор ФБР Джеймс Комі підтвердив Комітету Палати представників з питань розвідки, що його відомство дійсно розслідує "природу зв'язків між людьми, пов'язаними з кампанією Трампа і російським урядом". Джерела видання розповіли, що розмова Трампа з Роджерсом була задокументована у внутрішній записці представником АНБ.

Не відомо, чи така записка була складена під час розмови президента з Коутсом. Чиновники розповіли виданню, що ці документи тепер можуть бути передані спеціальному раднику, який займається розслідуванням справи про зв'язок команди Трампа з Росією, а також слідчим Конгресу, які можуть оцінити, чи намагався президент США підірвати роботу ФБР.

Читайте також: Яким би було незалежне розслідування зв'язків Трампа з Росією? - NYT

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Трамп Росія ФБР США
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...