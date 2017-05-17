Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ – Reuters

Президент зустрічався з Комі на наступний день після звільнення радника.

ЗМІ став відомий зміст записки, переданої Комі після бесіди в овальному кабінеті

Президент США Дональд Трамп звертався до екс-директора ФБР Джеймса Комі з проханням припинити розслідування щодоколишнього радника президента з питань національної безпеки Майкла Флінна.

Джерело, обізнане з даною ситуацією, повідомило Reuters, що деталі записки, опублікованої раніше у The New York Times, вірні.

"Сподіваюся, ви зможете залишити це", – було сказано в переданій Трампом Комі записці після їх зустрічі в овальному кабінеті, яка відбулася наступного дня після звільнення Флінна.

У Білому домі достовірність записки заперечують, стверджуючи, що журналісти "неправдиво або неточно" передали зміст розмови президента з екс-директором ФБР.

Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.