Трамп приїхав на саміт НАТО, але не варто чекати багато - National Interest

Американський президент оголосив про підвищення оборонного бюджету і тепер буде вимагати від європейців того ж.

Трамп буде вимагати від союзників у Європі витрачати більше на армію. EPA / OLIVIER HOSLET

Свій перший візит на самітв якості президента США Дональд Трамп робить на тлі свого проекту бюджету на 2018 фіскальний рік. В документі закладене значне підвищення витрат на оборону за рахунок внутрішніх американських програм.

Однак, запропоновані оборонні пропозиції в проекті бюджету далеко не відповідають обіцянкам Трампа, які він зробив на виборах. Виділення 603 мільярдів доларів на армію - це лише незначне підвищення на 6%, а також лише на 18,4 мільярди більше, ніж адміністрація Барака Обами пропонувала витратити в 2018 році.

Про це на сторінках The National Interest пише Дов Захейм, який раніше працював у Департаменті оборони США. Він нагадує, що минулого року Америка витратила 3,6% свого ВВП на оборону. Проект бюджету Трампа трохи збільшує цей відсоток. Але він може заявити, що вже виконав обіцянку щодо армії. А якщо виявиться, що військові отримали не всі обіцяні гроші, він може звинуватити Конгрес. Водночас, Трамп зараз в такому становищі, щоб підняти тиск на тих членів НАТО, які досі не виконали домовленість Уельського саміту підняти оборонні бюджети до 2% ВВП до 2024 року.

Американський президент більше не називає НАТО застарілим блоком. Він змінив цю свою точку зору кілька місяців тому. Більше того, не зважаючи на те, що він говорить і пише на Twitter, оборонний бюджет Трампа вказує на те, що США займають більш жорстку позицію щодо Росії, ніж Кремль хотів би. Він передбачає збільшення армії США на 20 тисяч солдатів, відправки частини цих сил в Європу для участі в маневрах в країнах, які Москва вважає своїм "близьким зарубіжжям". На додачу, передбачається видідення 4,8 мільярдів доларів для програми European Reassurance Initiative, націленої на стримування російського авантюризму. Зокрема, передбачається відправити в Східну Європу бронетанкову бригаду на додачу до двох бригад, які базуються там на постійній основі.

П'ять союзників по НАТО, зокрема Британія, Франція, Польща, а також маленька Естонія вже витрачають 2% на оборону. Кілька європейських країн, зокрема Литва і Латвія, обіцяють добитися цього показника до 2024 року, почавши вже збільшувати витрати. Це ж зробили і Швеція з Фінляндією, які не входять в НАТО, але стали близькими партнерами альянсу через свою тривогу після російської агресії проти України і окупації Криму.

Швеція відновила обов'язковий призив на військову службу, який був скасований в 2010 році. Тим часом, не зрозуміло, як відреагують Німеччина, Італія, Іспанія і інші країни на заклик Трампа витрачати більше на армію. Останні опитування показали зростання підтримки НАТО як в США, так і в Європі. Але ця підтримка не означає згоду витрачати більше. Також дослідження показали, що в Німеччині не так багато людей тривожаться через агресивну поведінку Москви. Лише 40% німців підтримують участь своєї країни в захисті союзників від вторгнення Росії. В Іспанії цей показник лише на 6% вищий. Найгірше те, що лише 45% британців підтримують участь своєї країни в обороні НАТО від Росії. 43% взагалі проти цього.

Іншими словами, не важливо, що США більшили свій оборонний бюджет. Багато союзників у Європі не будуть через це підвищувати свої витрати на армію. Автор зауважує, що європейці, без сумніву, будуть говорити правильні речі про необхідність витрачати більше. І для президента США, який хоче мати успішний вигляд скрізь, цього може виявитися достатньо. Втім, навіть в часи Холодної війби багато союзників не виконували тогочасну вимогу витрачати 3% ВВП на армію.

Національна безпека може й стала для Трампа пріоритетом. Але мало європейців з ним згодні в цьому, а ще менше готові платити за це.

Раніше Financial Times писало, що візит Трампа в ЄС дає шанс закінчити війну в Україні. Видання зауважує, що є п'ять критично важливих складових дипломатичної домовленості щодо України. По-перше, Вашингтону потрібно грати більш пряму роль у переговорах про втілення Мінських угод. Адміністрація Барака Обами активно долучалася до цих переговорів, але все ж віддала роль лідера Берліну і Парижу на праховання європейців. Вашингтон тепер повинен зайняти центральну роль, об'єднавшись разом з німецькими і французькими лідерами, щоб натиснути на Москву і Київ і довести виконання угод до кінця.

Тим часом, видання Wall Street Journal повідомило, що у Білому домі розглядають можливість заміни військової допомоги Україні на кредити. У Конгресі в свою чергу, вважають, що даний крок призведе до посилення Росії та Китаю. У закритому меморандумі Держдепартаменту також говориться, що для України таке рішення може призвести до зниження можливостей для боротьбі з бойовиками ОРДЛО, яких контролює Росія.