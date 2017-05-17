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Трамп повідомив Лаврову секретні дані ізраїльської розвідки – NYT

17 травня в 00:35

В урядових колах США побоюються погіршення відносин з Ізраїлем.

Трамп Лавров Трамп
Балакучість Трампа може нашкодити США
Flickr/МИД России
Під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим президент США Дональд Трамп озвучив інформацію, отриману Вашингтоном від розвідки Ізраїлю, повідомляє лояльне Демократичній партії видання The New York Times із посиланням на власні джерела в урядових колах.

Ізраїль є одним з найважливіших партнерів США на Близькому Сході, і розголошення секретних даних може зашкодити двостороннім відносинам між країнами. Крім того, Росія може передати цю інформацію своєму союзникові Ірану, який, у свою чергу, є однією з головних загроз для Ізраїлю, сказано в публікації.

Посол Ізраїлю в США Рон Дермер не підтвердив інформацію про розголошення Трампом розвідданих і запевнив, що країни продовжать тісну співпрацю для спільної боротьби з тероризмом.

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".

За матеріалами: DT.UA
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