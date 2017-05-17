Трамп повідомив Лаврову секретні дані ізраїльської розвідки – NYT

В урядових колах США побоюються погіршення відносин з Ізраїлем.

Балакучість Трампа може нашкодити США Flickr/МИД России

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим президент СШАозвучив інформацію, отриману Вашингтоном від розвідки Ізраїлю, повідомляє лояльне Демократичній партії видання The New York Times із посиланням на власні джерела в урядових колах.

Ізраїль є одним з найважливіших партнерів США на Близькому Сході, і розголошення секретних даних може зашкодити двостороннім відносинам між країнами. Крім того, Росія може передати цю інформацію своєму союзникові Ірану, який, у свою чергу, є однією з головних загроз для Ізраїлю, сказано в публікації.

Посол Ізраїлю в США Рон Дермер не підтвердив інформацію про розголошення Трампом розвідданих і запевнив, що країни продовжать тісну співпрацю для спільної боротьби з тероризмом.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську та сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже хорошою".

Видання The Washington Post повідомило, що Трамп на зустрічі з Лавровим передав йому секретну інформацію розвідки. Тим самим президент США поставила під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб, що постачає інформацію про діяльність "Ісламської держави".