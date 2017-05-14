Трамп послав поганий сигнал, коли склеїв фото з Клімкіним і Ларовим - WP

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Американський президент таким чином дав зрозуміти, що ставиться до Росії і України однаково і чекає від них поступок, а це суперечить позиції США.

Трампу не варто було робити цей колаж. Facebook/Donald Trump

Нещодавно президентзробив дещо дивне. Він розмістив на Twitter фото, в якому він поєднав два інші знімки: на якому він разом з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і де він сидить поруч з головою МЗС України Павлом Клімкіним.

Під колажем він написав, що дві зустрічі з представниками країн, які зараз воюють між собою, відбулися в один день (хоч і не в одночасно).

"Давайте встановимо мир!" - написав Трамп так, ніби ці маніпуляції у Photoshop несуть якісь серйозні зміни.

Про це пише пише лояльне до Демократичної партії видання Washington post, додаючи, що мотиви Трампа розмістити у себе на сторінці ці два знімки зрозумілі. Американські ЗМІ жорстко критикували президента США за те, що він запросив Лаврова і посла РФ Сергія Кисляка в Овальний кабінет. Критики побачили в цьому черговий доказ слабкості Трампа щодо Росії. Американський президент хотів показати, що він не маріонетка Володимира Путіна. Інакше чому б він зустрічався з українським міністром закордонних справ, з країною якого ворогує Росія? Чому б він закликав до миру, якщо це означає, що Москві доведеться повернути Україні всі захоплені території включно з Кримом?

Адміністрація Трампа, здається, підтримує Україну. Держсекретар Рекс Тіллерсон і віце-президент Майк Пенс неодноразово наголошували на американській підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. І на зустрічах з Клімкіним 10 травня вони теж це повторили. Але фото, яке Трамп розмістив у себе в Twitter, підриває цей сигнал. На думку видання, це був поганий прояв дипломатії, який ускладнить шлях президента США до його цілей.

Експерти кажуть, що прийнявши дипломатів України і Росії в Овальному кабінеті Трамп послав чіткий сигнал: він сприймає однаково обидві країни і чекає від них поступок. Але це суперечить офіційній позиції США.

"Здається дивним з точки зору стилю і вмісту повідомлення, що президент через Twitter сигналізує про те, що ставиться до обох країн однаково. І при цьому він не порадився про таку позицію з союзниками по НАТО, з якими ми разом запровадили санції проти Росії за її поведінку в Україні", - зауважив професор Джозеф Най з Гарвадської школи Кеннеді, який раніше обіймав високу посаду в Держдепартаменті і Національній раді розвідки.

Колишній американський дипломат Нік Барнс погодився з Наєм.

"Відверто кажучи, це поверхневе повідомлення в Twitter, яке не допоможе дипломатії рухатися вперед. У Європі і Україні не дуже довіряють лідерству Трампа", - сказав Барнс, додавши, що було б краще, якби президент США публічно розкритикував Росію за її дії.

Експерт з пострадянського простору в Королівському коледжі Марк Беренсон сказав, що він не помітив у Росії і Україні серйозної реакції на повідомлення Трампа в Twitter. І Кремль теж його не став коментувати.

Професор Гарвардського університету Марвін Калб зауважив, що твіт Трампа ніби намагався всіх переконати, що президент США про щось серйозне домовився з Україною і Росією. Але на справді це не так. Він зустрічався з Клімкіним і Лавровим окремо. Не відомо, чи Трампа взагалі згадував про Україну під час розмови з головою МЗС Росії. На думку Калба, українці і росіяни розуміють, що Трамп "веде гру в піар, використовуючи їх для з внутрішніх політичних причин". Експерт також зауважив, що Трамп зустрівся з Лавровим, тому що Путін попросив його. І це дуже небезпечно.

Нещодавно Трамп розкритикував американські ЗМІ через недостатнє висвітлення візиту Клімкіна.

"Ми зробили фотографії, вони зробили фотографії. Ми опублікували фотографії, засоби масової інформації зробили з цього велику проблему. Всі знали, що він приїжджає, і його візит був запланований. Але ЗМІ не говорили про Україну", - заявив Трамп.

11 травня голова МЗС України зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом пенсії. Клімкін під час візиту до Вашингтона обговорював можливість залучення США до нормандського формату.