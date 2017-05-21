Трамп поклав на Іран відповідальність за дестабілізацію на Близькому Сході

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За словами президента США, хаос і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал.

Трамп закликав Саудівську Аравію активніше боротися проти ісламського радикалізму

Президент США Дональд Трамп заявив, що відповідальність за нестабільність на Близькому Сході несе

Під час виступу в Ер-Ріяді в неділю, 21 травня, американський президент звинуватив Тегеран у постачаннях озброєнь екстремістам і навчанні бойовиків, які несуть "хаос і кровопролиття", передає Reuters.

За словами президента США, терор і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал. Він також закликав країни, більшість населення складають мусульмани, взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу проти ісламського радикалізму.

Іран є спонсором угруповання "Хезболла", бойовики якої розв'язали громадянську війну в Лівані, а також беруть активну участь у військових діях у Сирії на боці режиму Башара Асада.

Раніше президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації надати оцінку ядерній угоді з Іраном з можливістю перегляду або відмови від неї.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.