Трамп поклав на Іран відповідальність за дестабілізацію на Близькому Сході

За словами президента США, хаос і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал.
Під час виступу в Ер-Ріяді в неділю, 21 травня, американський президент звинуватив Тегеран у постачаннях озброєнь екстремістам і навчанні бойовиків, які несуть "хаос і кровопролиття", передає Reuters.
За словами президента США, терор і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал. Він також закликав країни, більшість населення складають мусульмани, взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу проти ісламського радикалізму.
Іран є спонсором угруповання "Хезболла", бойовики якої розв'язали громадянську війну в Лівані, а також беруть активну участь у військових діях у Сирії на боці режиму Башара Асада.
Раніше президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації надати оцінку ядерній угоді з Іраном з можливістю перегляду або відмови від неї.
Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.
Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.DT.UA