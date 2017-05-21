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Трамп поклав на Іран відповідальність за дестабілізацію на Близькому Сході

21 травня в 20:52

За словами президента США, хаос і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал.

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Трамп закликав Саудівську Аравію активніше боротися проти ісламського радикалізму
Президент США Дональд Трамп заявив, що відповідальність за нестабільність на Близькому Сході несе Іран.

Під час виступу в Ер-Ріяді в неділю, 21 травня, американський президент звинуватив Тегеран у постачаннях озброєнь екстремістам і навчанні бойовиків, які несуть "хаос і кровопролиття", передає Reuters.

За словами президента США, терор і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал. Він також закликав країни, більшість населення складають мусульмани, взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу проти ісламського радикалізму.

Іран є спонсором угруповання "Хезболла", бойовики якої розв'язали громадянську війну в Лівані, а також беруть активну участь у військових діях у Сирії на боці режиму Башара Асада.

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Раніше президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації надати оцінку ядерній угоді з Іраном з можливістю перегляду або відмови від неї.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Іран Трамп США Саудівська Аравія
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