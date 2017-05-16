Трамп поділився з Лавровим секретними розвідданими – ЗМІ

Президент США поставив під загрозу найважливіше джерело інформації про "Ісламську державу", пише The Washington Post.
Розвіддані, які Трамп передав російським дипломатам, були настільки делікатні, що США не ділилися ними навіть із союзниками, доступ до цієї інформації обмежений і всередині уряду Сполучених штатів.
Трамп "розкрив більше інформації російському послу, ніж ми ділилися з нашими союзниками", — цитує The Washington Post американського чиновника, знайомого з ситуацією.
Співрозмовники видання стверджують, що тепер російським спецслужбам не складе труднощів вичислити джерело американської розвідки. Крім того, це джерело не давав США дозвіл на ознайомлення Росії з матеріалами. Той факт, що Трамп передав дані росіянам, загрожує співпраці американських спецслужб з цим джерелом, який має доступ до внутрішньої інформації ІДІЛ. Чиновники з Білого дому після зустрічі Трампа та Лаврова вже звернулися в ЦРУ і Агентство національної безпеки США з тим, щоб прийняти контрзаходи і мінімізувати можливий збиток.
ЦРУ і АНБ поки не відгукнулися на прохання надати коментар щодо ситуації.
Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".Интерфакс , DT.UA ,