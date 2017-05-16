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Трамп поділився з Лавровим секретними розвідданими – ЗМІ

16 травня в 02:41

Президент США поставив під загрозу найважливіше джерело інформації про "Ісламську державу", пише The Washington Post.

Лавров и Трамп
Трамп розкрив таємницю Лаврову
Flickr/МИД России
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі минулого тижня поділився секретною інформацією з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ в Сполучених штатах Сергієм Кисляком. Тим самим Трамп поставив під загрозу найважливіше джерело американських спецслужб з отримання відомостей про діяльність "Ісламської держави" (ІДІЛ), пише The Washington Post з посиланням на обізнаних із ситуацією американських чиновників.

Розвіддані, які Трамп передав російським дипломатам, були настільки делікатні, що США не ділилися ними навіть із союзниками, доступ до цієї інформації обмежений і всередині уряду Сполучених штатів.

Трамп "розкрив більше інформації російському послу, ніж ми ділилися з нашими союзниками", — цитує The Washington Post американського чиновника, знайомого з ситуацією.

Співрозмовники видання стверджують, що тепер російським спецслужбам не складе труднощів вичислити джерело американської розвідки. Крім того, це джерело не давав США дозвіл на ознайомлення Росії з матеріалами. Той факт, що Трамп передав дані росіянам, загрожує співпраці американських спецслужб з цим джерелом, який має доступ до внутрішньої інформації ІДІЛ. Чиновники з Білого дому після зустрічі Трампа та Лаврова вже звернулися в ЦРУ і Агентство національної безпеки США з тим, щоб прийняти контрзаходи і мінімізувати можливий збиток.

ЦРУ і АНБ поки не відгукнулися на прохання надати коментар щодо ситуації.

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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