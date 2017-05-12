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Трамп підтримує проведення розслідування щодо втручання Росії в американські вибори

12 травня в 11:23

При цьому Трамп наполягає, що Росія не вплинула на результати виборів і не співпрацювала з ним.

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Трамп висловився за проведення ретельного розслідування щодо втручання Росії в американські вибори
Gage Skidmore / Flickr
Американський президент Дональд Трамп висловився за проведення ретельного розслідування щодо можливого російського втручання в американські президентські вибори. Трамп зазначає, що хоче знати, якщо Росія зробила що-небудь в цьому напрямку, повідомляє NBC.

При цьому американський президент підкреслює, що ніякої координації дій росіян з ним і його кампанією не було. Також Трамп вважає, що потенційне російське втручання не вплинуло на результати виборів.

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Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію.  Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Трамп президент вибори
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