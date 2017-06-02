Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди про клімат

Президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Паризької угоди про клімат, укладеної в 2015 році, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.



Трамп пообіцяв виборцям прийняти це рішення в ході своєї передвиборної кампанії в минулому році. Він також заявив, що Вашингтон почне нові переговори про укладення угоди з клімату на умовах, більш справедливих і вигідних для США.



За його словами, США зможе домогтися кращих умов, і це допоможе американській промисловості, оскільки Паризька хартія накладає на США "драконівські зобов'язання".



Президент навів як приклад Китаю та Індії, які, за його словами, зможуть розширювати свою вугільну промисловість, в той час як США будуть повинні її скорочувати.



Виконання зобов'язань відповідно до Паризької угоди, заявив Дональд Трамп, варто було б США до 2025 року 2,7 млн ​​робочих місць.



Дональд Трамп обрушився з критикою на Зелений кліматичний фонд ООН (GCF), створений для надання допомоги країнам, що розвиваються в пом'якшенні наслідків зміни клімату та адаптації до них. За словами Трампа, цей фонд буде коштувати США мільярди доларів понад ту допомогу бідним країнам, яку США вже надають.





Засновник SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск пообіцяв припинити допомагати в роботі експертних рад з питань бізнесу та економіки при Білому домі, якщо президент США Дональд Трамп прийме рішення про вихід країни з Паризького угоди по клімату.