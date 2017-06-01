Трамп оголосить про своє рішення щодо угоди про клімат



Раніше з'явилося повідомлення, що США вийдуть з Паризької угоди.

Трамп пообщеал оголосити своє рішення щодо клімату Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп оголосить про своє рішення щодо Паризької угоди з клімату в четвер, 1 червня.

"Я оголошу про своє рішення щодо Паризького угоди в 3 години дня в четвер", - заявив американський президент у своєму Twitter.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 червня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що Трамп збирається вивести США з Паризької угоди щодо зміни клімату, яке вступило в силу в листопаді 2016 року.

12 грудня 2015 року, після двох тижнів переговорного процесу учасники кліматичного саміту ООН у Парижі прийняли підсумкову кліматичну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Підсумковий документ визначає обсяги викидів парникових газів після 2020 року, а також заходи щодо запобігання зміни клімату.