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Трамп оголосить про своє рішення щодо угоди про клімат

1 червня в 05:10


Раніше з'явилося повідомлення, що США вийдуть з Паризької угоди.

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Трамп пообщеал оголосити своє рішення щодо клімату
Gage Skidmore / Flickr
Президент США Дональд Трамп оголосить про своє рішення щодо Паризької угоди з клімату в четвер, 1 червня.

"Я оголошу про своє рішення щодо Паризького угоди в 3 години дня в четвер", - заявив американський президент у своєму Twitter.

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Раніше повідомлялося, що Трамп збирається вивести США з Паризької угоди щодо зміни клімату, яке вступило в силу в листопаді 2016 року.

12 грудня 2015 року, після двох тижнів  переговорного процесу учасники кліматичного саміту ООН у Парижі прийняли підсумкову кліматичну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Підсумковий документ визначає обсяги викидів парникових газів після 2020 року, а також заходи щодо запобігання зміни клімату.

За матеріалами: DT.UA
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