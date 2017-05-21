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Трамп обговорить з Нетаньяху врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

21 травня в 17:48

Під час візиту в Ізраїль президент США також торкнеться спільних для двох країн безпекових питань.

Трамп Нетаньяху
Нетаньяху розповів, чого чекає від зустрічі з Трампом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планує обговорити перспективи відновлення мирних переговорів з врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, цитує Нетаньяху агентство AFP.

Трамп відвідає Ізраїль у понеділок, 22 травня. Серед питань, яких торкнуться лідери обох держав, також є питання зміцнення партнерства між Ізраїлем та США, насамперед у сфері безпеки.

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Раніше Рада Безпеки ООН закликала Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Тоді США не застосувало право вето задля підтримки Ізраїлю. Після цього Ізраїль призупинив будівництво поселень, скасувавши рішення муніципалітету про побудову 600 нових будинків.

Детальніше про перспективи врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту читайте в матеріалі Віктора Каспрука "Чи існують нові підходи до врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги Ізраїль Палестина США конфлікт Трамп безпека перспективи президент
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